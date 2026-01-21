تراجع إنتاج الصلب الألماني في 2025 إلى أدنى مستوى منذ 2009

تفاقمت أزمة صناعة الصلب الألمانية في 2025، حيث لم يُنتج سوى 1ر34 مليون طن من الصلب الخام، وهو أدنى مستوى منذ عام الأزمة المالية العالمية في 2009، عندما جرى إنتاج 7ر32 مليون طن.

وبلغ التراجع مقارنة بعام 2024 نسبة 6ر8%، حسبما أفادت رابطة الصلب الألمانية في تقريرها السنوي، الذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وأضافت الرابطة أن نسبة استغلال الطاقة الإنتاجية هبطت في الوقت نفسه إلى ما دون المستوى الحرج البالغ 70%.

وأوضحت الرابطة أن الإنتاج ظل بذلك، وللمرة الرابعة على التوالي، أدنى بكثير من مستوى 40 مليون طن، الذي يعد بالنسبة للقطاع عتبة لاستغلال طاقة إنتاجية مجدية. وقالت الرابطة: "منذ عام 2018 جرى النزول عن هذا الحد ست مرات إجمالا. وبذلك يظل القطاع عند مستوى الركود".

كما شهد الطلب على الصلب في السوق الألمانية عام 2025 ضعفا استثنائيا. وجاء في التقرير: "مع نحو 30 مليون طن مُحتسبة على مدار العام، جاءت أيضا إمدادات السوق أقل من المتوسط المنخفض بالفعل خلال السنوات الأربع الماضية".

وترى المديرة التنفيذية للرابطة، كيرستين ماريا ريبل، أن الأسباب الرئيسية للتراجعات تتمثل في أعباء هيكلية، وقالت: "يتضافر حاليا على القطاع كثير من العوامل: طلب ضعيف تاريخيا، وضغط واردات متنامٍ بلا كابح، وأسعار طاقة غير تنافسية دوليا".

وأشارت إلى أن نحو ثلث الأطنان المستخدمة اليوم في الاتحاد الأوروبي تأتي من خارج الاتحاد، مضيفا أن فوائض الإنتاج العالمي وسياسة الرسوم الجمركية الأمريكية التي تزداد حدة، فقامت الوضع بشكل أكبر.

وقالت ريبل إن الحكومة الألمانية والمفوضية الأوروبية بدأتا في 2025 اتخاذ إجراءات مضادة، إلا أنه "لم يتم تنفيذ شيء منذ فترة طويلة"، مؤكدة ضرورة الحفاظ على الضغط والوتيرة المرتفعين، وقالت: "يجب أن يكون عام 2026 عام تأمين مواقع الإنتاج".

وأشارت ريبل إلى أن مسألة الطاقة، إلى جانب حماية التجارة الخارجية، تظل محورية، وقالت: "أسعار الكهرباء غير التنافسية حاليا تمثل عبئا كبيرا، وفي الوقت نفسه عائقا مركزيا أمام تحول صناعة الصلب بأكملها إلى الحياد المناخي".

وتعد ألمانيا المُنتِج الأكبر للصلب في أوروبا. وأكبر موقع لإنتاج الصلب في ألمانيا هو مدينة دويسبورج، حيث تنتج شركتا "تيسنكروب ستيل" و"إتش كيه إم" الصلب.