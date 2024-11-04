يونيسف: ما يحدث في قطاع غزة بحق الأطفال لا يمكن وصفه

قال المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف» كاظم أبو خلف، إن «كل شيء في قطاع غزة يتعرض للقصف»، نافيًا وجود مكان آمن داخل القطاع.

وأضاف، خلال لقاء ببرنامج «صباح جديد»، المذاع عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الاثنين: «الضحايا يقدرون بآلاف مؤلفة، ولا توجد حصانة لشيء في غزة، سواء؛ جامعات، أو مستشفيات، أو بنى تحتية، أو نساء وأطفال».

وأكد أن «ما يحدث في قطاع غزة بحق الأطفال لا يمكن وصفه»، مضيفًا: «المجتمع الدولي يشاهد بصمت، والأمور لا تتجاوز التنديدات والمطالبات والإعراب عن القلق وخلافه».

وذكر أن العاملين في المجال الإنساني تطالهم الاستهدافات الإسرائيلية، قائلًا إن الحرب الإسرائيلية أدت إلى مقتل أكبر عدد من العاملين في الأمم المتحدة.

وفي وقت سابق، نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ395 على القطاع.

وأضافت في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الاثنين، أن «الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 33 شهيدًا و156 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر للعام 2023، إلى 43 ألفًا و374 شهيدًا، و102 ألف و261 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا لا يزال من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.