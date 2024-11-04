صحة غزة: 33 شهيدا و156 إصابة جراء العدوان خلال آخر 24 ساعة

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ395 على القطاع.

وأضافت في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الاثنين، أن «الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 33 شهيدًا و156 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر للعام 2023، إلى 43 ألفًا و374 شهيدًا، و102 ألف و261 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا لا يزال من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

واستشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين، اليوم الإثنين، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على منازل المواطنين، في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، ومخيم النصيرات وسط القطاع.

وأفادت مصادر محلية لوكالة «وفا»، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلين لعائلتي فورة وأمن في محيط مستشفى كمال عدوان بمشروع بيت لاهيا شمال القطاع، ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من المواطنين.

واستشهد طفل بالمستشفى المعمداني بعد تدهور حالته الصحية عقب إجلائه من مستشفى كمال عدوان.

وأصيب عدد من المواطنين في قصف للاحتلال استهدف منطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة.

وأضافت أن ثلاثة شهداء ارتقوا في قصف طائرات الاحتلال المسيرة على منزلين لعائلتي النباهين وقدوحة شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأصيب عدد من المواطنين بقصف مدفعية الاحتلال استهدف محيط منتزه «كراميش» شمال النصيرات، وآخر إثر إلقاء مسيرة قنبلة صوبه.

وأوضحت مصادر طبية، أن عددا من المواطنين أصيبوا في قصف من مسيرة للاحتلال استهدفت منزلا في منطقة قيزان رشوان جنوب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وفي سياق متصل، أفادت جمعية الهلال الأحمر بأن طواقمها أجلت مساء أمس 30 جريحا ومريضا، و33 مرافقا من مستشفى كمال عدوان شمال القطاع إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة، وذلك بالتعاون والتنسيق من خلال منظمة الصحة العالمية.

وأضافت أنه تم إجلاء 14 جريحا ومريضا من مستشفى الشفاء إلى مستشفى ناصر الطبي في جنوب القطاع.