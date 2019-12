نشرت العائلة المالكة البريطانية، صورة للملكة إليزابيث الثانية، مع قادة حلف شمال الأطلسي «الناتو».

وضمت الصورة التي نشرتها العائلة المالكة عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، صباح الأربعاء، الملكة إليزابيث، والأمير تشارلز، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وزعماء وقادة حلف الناتو.

واستقبلت العائلة المالكة البريطانية، أمس الثلاثاء، قادة وزعماء حلف شمال الأطلسي «الناتو»، بقصر باكنجهام بلندن، وذلك على هامش القمة المنعقدة في العاصمة البريطانية.

📷An official photograph of

Her Majesty The Queen, The Prince of Wales, NATO Secretary General and

Heads of State and Government from countries who form the North Atlantic Treaty Organisation. pic.twitter.com/DMQp3wGQ6m