رئيس وزراء المجر: سوف استمر في عرقلة تمرير ميزانية الاتحاد الأوروبي

ذكر رئيس وزراء المجر، فيكتور أوربان أنه سوف يواصل عرقلة تمرير ميزانية الاتحاد الأوروبي التي تبلغ قيمتها 2ر2 تريليون دولار وحزمة إنقاذ من تداعيات فيروس كورونا، ما لم تلين بروكسل موقفها فيما يتعلق بتقييد الإنفاق لدعم القيم الديمقراطية، مما يبدد آمال التوصل لاتفاق في قمة تعقد الأسبوع المقبل، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة.

وأضاف أوربان أن اتفاقا بين بودابست ووارسو لعرقلة أي اقتراح ينتهك مصالح كل طرف ، مازال قائما بعد أن أرسلت حكومة بولندا مؤشرات متباينة بشأن تسوية محتملة للأزمة .

كانت هناك خلافات مرارا بين الطرفين مع الاتحاد الأوروبي في السنوات الأخيرة بشأن الالتزام بسيادة القانون ، مما عرضهما لخفض محتمل للتمويل بموجب الشروط الجديدة.

وقال أوربان اليوم الجمعة "المجر تصر على ضرورة الفصل بين الأمرين ".

ويجب تمرير برنامج التمويل بحلول نهاية العام وإلا سيلجأ التكتل لميزانية طارئة.