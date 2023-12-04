وزير التراث الإسرائيلي يطالب بإعدام الأسرى الفلسطينيين

طالب وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، بإعدام الأسرى الفلسطينيين، حتى لا يتم إطلاق سراحهم في أية أنواع من المفاوضات.



وبحسب موقع "Ynet"، تطرق "إلياهو" إلى إطلاق النار الذي وقع في القدس قبل أيام والذي أدى إلى مقتل 3 مستوطنين، قائلا "مسألة جديرة بالملاحظة. الإسرائيليون في هذه الحرب هم الذين يتصرفون بشكل صحيح، وهم الذين يحرسون، علينا أن نثق بهم. يجب الاعتراف بالعائلة من قبلنا ومن قبل جميع الأشخاص الذين أنقذهم. كان هناك خلل وهذا أمر مؤسف للغاية".



ودعا إلى "إعدام الإرهابيين في الميدان"، مضيفا: "نحن دولة قانون، لكننا بحاجة ماسة إلى إحالة هؤلاء الإرهابيين إلى الله حتى لا يتم إطلاق سراحهم في صفقات".

השר עמיחי אליהו ל-ynet Live: "קורא לבצע וידוא הריגה במחבלים, שלא ישתחררו בעסקאות"https://t.co/i6HpfIQK6u pic.twitter.com/k72NQnbHep — ynet עדכוני (@ynetalerts) December 4, 2023

يذكر أن وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، أصدر تصريحا، الشهر الماضي، قال فيه إن «أحد الخيارات أمام إسرائيل هي إسقاط قنبلة ذرية على قطاع غزة».



وأضاف الوزير الإسرائيلي عندما سئل عما إذا كان ينبغي إسقاط قنبلة ذرية على غزة بأكملها، فأجاب: «هذا أحد الخيارات».



واستطرد: «لن نقدم مساعدات إنسانية للنازيين. لا يوجد شيء اسمه عدم التدخل في غزة»، بحسب تعبيره.



وينتمي إلياهو إلى حزب «القوة اليهودية»، الذي ينتمي إليه أيضا وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، وهو الحزب الذي يؤيد بناء المستوطنات واحتلال أراضي القطاع.