روسيا تدين هجوم نفذه مسلحون في سوريا في حلب وإدلب

صرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، بأن موسكو تدين الهجمات التي نفذها مسلحون على محافظتي حلب وإدلب في سوريا.

وأكدت زاخاروفا، أن المسلحين لم يكونوا ليجرؤوا على الهجوم لولا الدعم والتحريض من قوى خارجية.

وقالت زاخاروفا، في مؤتمر صحفي نقلته وكالة سبوتنك الروسية: "ليس هناك شك في أنهم – في إشارة إلى قوى المعارضة السورية- لم يكونوا ليقرروا مثل هذا العمل الجريء دون التحريض والدعم الكامل من القوى الخارجية التي تسعى إلى إثارة جولة جديدة من المواجهة المسلحة في سوريا، ودوامة من العنف".

وكانت هيئة تحرير الشام المعروفة سابقا باسم "جبهة النصرة"، نفذت بهجوم واسع في 29 نوفمبر الماضي مع عدد من الفصائل المسلحة التابعة للمعارضة السورية استطاعت فيها السيطرة على شمال إدلب باتجاه مدينتي حلب وحماة، فيما واجهت عدد من الغارات من الجيشين الروسي والسوري.