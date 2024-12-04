نيويورك تايمز: الناتو طلب من أوكرانيا تأجيل المفاوضات مع روسيا حتى حصولها على الأسلحة

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، إن حلف شمال الأطلسي "الناتو" اقترح تأجيل طلب أوكرانيا بإجراء مفاوضات سلام مع موسكو حتى امداد كييف بالأسلحة، وأن يقدم الحلفات الغربيون المساعدة العسكرية الكافية وفقا لتصريح الأمين العام للناتو مارك روته.

وأكد روته، في حديثه للصحيفة، أن هذه الإمدادات العسكرية ستكون ضرورية؛ لتعزيز موقف كييف في المفاوضات.

وكان رئيس أوكرانيا زيلينسكي، صرح الشهر الماضي، بأنه مستعد للموافقة على وقف إطلاق النار والتخلي عن بعض الأراضي مقابل عضوية أوكرانيا في الناتو، إلا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد في تصريحات سابقة، أن وقف إطلاق النار في أوكرانيا مستحيل دون موافقة "الطرف الآخر" على خطوات لا رجعة فيها ومقبولة لدى موسك، بينما لن تسمح روسيا لأوكرانيا باستغلال وقف إطلاق النار لتحسين موقفها واستعادة قوتها.

وكانت الخارجية الروسية، قد حذرت من محاولات قائمة بشأن انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو، حيث إن هذا الانضمام المحتمل سيقضي على احتمالات التسوية السياسية للصراع بأوكرانيا، ويجعل التدخل المباشر للحلف في الصراع أمرا لا مفر منه.