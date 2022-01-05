كرايسلر تعتزم التحول لإنتاج السيارات الكهربائية بحلول 2028

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قالت كريستين فويل الرئيس التنفيذي لشركة صناعة السيارات الأمريكية كرايسلر إن الشركة تسعى إلى إعادة تكوين نفسها باعتبارها شركة لإنتاج السيارات الكهربائية فقط.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء عن فويل قولها إن خطة الشركة ستبدأ بالكشف عن نموذج اختباري لسيارة من فئة سيارات الطرق الوعرة باسم كرايسلر أيرفلو، ليكون أساسا لسيارة تستهدف الشركة طرحها عام 2025.

وتستهدف الشركة التابعة لمجموعة ستيلانتيس التي تضم شركات فيات الإيطاليا وبيجو ستروين الفرنسية إلى جانب كرايسلر إنتاج ما بين سيارتين وثلاث سيارات كهربائية بحلول 2028.

ورفضت فويل التعليق على السعر المحتمل للسيارة الكهربائية التي سيتم إنتاجها وفقا للنموذج الاختباري أيرفلو والمقرر إنتاجها عام 2025.