أحمد آدم ساخرا من أزمة المنطاد الصيني: رصدوا ثقوب سوداء ومش عارفين يوقعوا بالونة

قال الفنان أحمد آدم، إن برنامجه الجديد «آدم شو»؛ يناقش سلوكيات المجتمع والتغيرات التي طرأت علي مصر ودول العالم خلال الفترة الأخيرة معقبا: «الموضوع وصل بلالين، وقعدوا 3 أيام في أمريكا متخيلين أنه قمر»، في إشارة منه إلى المنطاد الصيني المزمع استخدامه للتجسس على الولايات المتحدة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، عبر شاشة «ON E» مساء السبت: «افتكروها عمرو دياب في أغنيته قمرين، قالوا يمكن القمرين إتحققوا ولا حاجة عندنا»، مضيفا: «أمريكا معيشة العالم في وهم منذ 30 سنة»، حسب تعبيره.

وواصل سخريته من أزمة المنطاد الصيني؛ مطالبا وكالة ناسا بالاستقالة، مضيفًا: «وكالة ناسا المفروض تقدم استقالتها من الصباح، أرسلوا مركبات فضائية وصلت المريخ وتلسكوبات آخر الكون رصدت النجوم الصفراء والثقوب السوداء، ومش عارفين يرصدوا بلونة».

وأوضح أن التغيرات التي طرأت على المجتمع؛ انعكست على سلوك الأفراد إلى الأسوأ، مضيفا: «التغيير الحاصل في الـ 30 سنة الأخيرة؛ أتصرف عليهم مليارات علشان يضللوا أجيال في بلدنا».

وأضاف: «كان من المهم أن ألقي الضوء على بعض السلوكيات التي نحاول تغييرها نحو الأفضل، ومناقشة بعض السلبيات في عاداتنا وتقاليدنا واختياراتنا وزواجنا وتربية أطفالنا»، متابعا: «طوال الوقت حاسس إننا بحاجة إلى إعادة صياغة لسلوكنا بشكل عام».

وبسؤاله عن سبب فترة الغياب التي دامت 5 سنوات عن البرنامج، قال إن انشغاله بالتمثيل منعه من البرنامج، مشيرا إلى مشاركته في 5 أفلام بمعدل فيلم كل عام خلال تلك الفترة، معقبا «البرنامج يحتاج تفرغ كامل.. وبيمنعني اشتغل حاجة ثاني».