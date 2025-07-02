ضبط طرفي مشاجرة بالأسلحة النارية في القاهرة

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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على طرفي مشاجرة بالأسلحة النارية في القاهرة.



رصدت أجهزة وزارة الداخلية تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين مجموعة أشخاص باستخدام أسلحة نارية بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 29/6 حدثت مشاجرة بين طرف أول (5 أشخاص)، طرف ثان (4 أشخاص) "مقيمين بالمنطقة " بسبب معاكسة أحد أفراد الطرف الثانى شقيقة (3 أشخاص) من الطرف الأول تعدى خلالها كلا الطرفين على بعضهما دون حدوث إصابات.

تم ضبط طرفى المشاجرة فى حينه، وبحوزة الطرف الأول (3 فرد خرطوش)، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة لذات الخلافات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.