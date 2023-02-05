قال الدكتور لؤي قاسم، عضو المكتب التنفيذي للمبادرة الرئاسية لصحة المرأة، إن المبادرة لا تهدف إلى اكتشاف مرض "سرطان الثدي"، في وقت مبكر فقط، وإنما علاجه، وإجراء فحص طبي لمعرفة إذا كان المريض يعاني من أمراض آخرى.

وأضاف لؤي في مداخلته في برنامج "نون القمة"، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء السبت، أن السيدات اللاتي استفدن من المبادرة يبلغ عددهن أكثر من 32 مليون سيدة، ويشمل ذلك على الإجراءات كافة: "الكشف والمتابعة والتوعية والتحاليل وغيرهم".

وذكر أن السيدات اللاتي احتجن إلى أشعة يبلغ عددهن 200 ألف سيدة، تم تشخيص أكثر من 11 ألف حالة، مصابة "بسرطان الثدي"، مؤكدًا أن جميعهن الآن في مرحلة العلاج.

وأوضح أن المبادرة تعمل على المتابعات الدورية باستمرار، مؤكدأ أنه في حالة اكتشاف أعراض جديدة يتم عمل أشعة واستكمال العلاج إذا لزم الأمر.

وأفاد بأن جميع الخدمات التي تقدمها المبادرة مجانية بالكامل، بما فيهم الحالات التي تحتاج إلى تدخل جراحي، وتتم هذه العمليات في المراكز المتخصصة التابعة لوزارة الصحة، والمستشفيات الجامعية.

وأكد أن أساس المبادرة هما الممرضات والطبيبات، اللاتي يتم تدريبهن بشكل دوري، على مدار الثلاث سنوات الماضية، ويشمل التدريب على التوعية للسيدات، والكشف الطبي الإكلينكي، بالإضافة إلى تحويل الحالات المشتبه بها إلى المراكز المتخصصة لتلقي العلاج.

مبادرة "أنتِ الأساس"، في عام 2021، تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، والتى تستهدف الكشف المبكر عن أورام الثدى فى 9 محافظات، تشمل كل من "جنوب سيناء ودمياط وبورسعيد والإسكندرية ومطروح والبحيرة والفيوم وأسيوط والقليوبية"، وتؤدى جميع الخدمات للسيدات بالمجان.

وتقدم الخدمات الخاصة بالمبادرة فى الوحدات الصحية المنتشرة فى أرجاء المحافظات الـــ 9، كما تستهدف الحملة العلاج والتوعية الكاملة بمسببات المرض وآليات الفحص الذاتى للمنتفعات من سن 18 عاما.