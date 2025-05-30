وفاة الممثلة الأمريكية لوريتا سويت الحائزة على جائزة إيمي عن عمر يناهز 87 عاما

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توفيت الممثلة الأمريكية لوريتا سويت، الحائزة على جائزة إيمي والتي لعبت دور هوليهان في المسلسل التلفزيوني "ماش"، عن عمر يناهز 87 عاما.