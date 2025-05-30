 وفاة الممثلة الأمريكية لوريتا سويت الحائزة على جائزة إيمي عن عمر يناهز 87 عاما - بوابة الشروق
الجمعة 30 مايو 2025 10:49 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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وفاة الممثلة الأمريكية لوريتا سويت الحائزة على جائزة إيمي عن عمر يناهز 87 عاما

نيويورك - (أ ب)
نشر في: الجمعة 30 مايو 2025 - 10:36 م | آخر تحديث: الجمعة 30 مايو 2025 - 10:36 م

توفيت الممثلة الأمريكية لوريتا سويت، الحائزة على جائزة إيمي والتي لعبت دور هوليهان في المسلسل التلفزيوني "ماش"، عن عمر يناهز 87 عاما.

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