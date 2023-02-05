الدفاع الروسية: مقتل نحو 400 عسكري أوكراني خلال الـ24 ساعة الأخيرة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، مقتل نحو 400 عسكري أوكراني، وتدمير معدات عسكرية بعمليات للقوات الروسية في مناطق متفرقة، خلال الساعات الـ24 الأخيرة.



وبحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك»، قالت الوزارة في بيانها إن نيران المدفعية التي أطلقتها المجموعة الغربية من القوات الروسية، ألحقت أضرارا بوحدات اللواءين الآليين 14 و92 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، في سينكوفكا وإيفانوفكا وبيريستوفوي في منطقة خاركوف، ونوفوسيلوفسكوي في جمهورية لوجانسك.



وأشارت إلى «تدمير أنشطة ست مجموعات تخريب واستطلاع تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وتحييد ما يصل إلى 35 جنديا أوكرانيا، وتدمير مركبة قتالية مصفحة وسيارتين، في مناطق غريانيكوفكا وليمان بيرفي وكوتلياروفكا، ومنطقة خاركوف، وكذلك غابة بوبوف في لوجانسك».



ولفتت إلى «إلحاق أضرار بوحدات من الفرقة 25 المحمولة جوا، وألوية الهجوم رقم 95 المحمولة جواً للقوات من أوكرانيا، واللواء السابع والعشرون من الحرس الوطني الأوكراني، في مناطق نوفوسادوفوي ويامبولوفكا في جمهورية دونيتسك، وستيلماخوفكا وتشيرفونايا ديبروفا من جمهورية لوجانسك، وكذلك غابات سيريبريانسكي».



وذكرت أن «خسائر العدو اليومية في اتجاه كراسني- ليمان، بلغت أكثر من 120 جنديا أوكرانيا، وعربة قتال مشاة، وثلاث مركبات قتالية مصفحة».



وأوضحت أنه «تم تحييد أكثر من 130 جنديا أوكرانيا، من اللواء الآلي الثاني والسبعين للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة أوجليدار بجمهورية دونيتسك، واللواء 110 للدفاع الإقليمي في منطقة نوفوداروفكا بمقاطعة زابوروجيه».



وأعلنت عن «تدمير دبابتين وعربتي قتال مشاة، ومركبتين مدرعتين قتاليتين، وسيارتين ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز (غفوزديكا)، بالإضافة إلى مدافع هاوتزر D-30 وD-20 بالقرب من جوليايبول في منطقة زابوروجيه وفوديانوي، إضافة إلى تدمير مستودع أوكراني لذخيرة المدفعية في منطقة أوجليدار».



وأضافت أنه «تم القضاء على أكثر من 115 جنديا أوكرانيا، وتدمير ثلاث عربات قتال مشاة وأربع مركبات، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر D-20 ومدفع هاوتزر D-30، في مناطق ياسنوبرودوفكا وبوبيدا، خلال يوم واحد».