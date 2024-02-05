إيتمار بن غفير: الإسرائيليون منزعجون من إدخال الوقود إلى غزة

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الاثنين، إن الإسرائيليين منزعجون من إدخال الوقود إلى قطاع غزة، فيما أصر على الانتقادات التي وجهها إلى الإدارة الأمريكية والرئيس جو بايدن.



وقال بن غفير في مؤتمر صحفي: «غالبية الجمهور في إسرائيل منزعجة من القيود والتوجيهات التي فرضتها علينا إدارة بايدن، وخاصة بسبب إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، والذي نعرف جميعا أنه يذهب إلى حماس»، وفق وكالة الأناضول.



وأضاف أن الإسرائيليين منزعجون للغاية من إدخال الوقود، الذي في الواقع يعطي الطاقة لحماس، على حد زعمه.



وكانت إسرائيل منعت إدخال الوقود إلى غزة منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر الماضي، إلا أنها سمحت لاحقا بإدخال كميات شحيحة جدا لا تتناسب مع أدنى احتياجات القطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون شخص.



و الأحد، اعتبر بن غفير في مقابلة في صحيفة «وول ستريت جورنال»، أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ما كان سيفرض على إسرائيل إدخال المساعدات الإنسانية الى غزة، كما يفعل بايدن.