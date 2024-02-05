زعيم الديمقراطيين بالكونجرس ينتقد مشروع قانون بشأن مساعدات لإسرائيل دون تخصيص أموال لأوكرانيا

انتقد زعيم الأقلية الديمقراطية في الكونجرس الأمريكي حكيم جيفريز، مشروع القانون الجمهوري بشأن مساعدات إضافية لإسرائيل دون تخصيص أموال جديدة لأوكرانيا.



واعتبر زعيم الأقلية الديمقراطية أن مشروع القانون لا يأخذ في الاعتبار قضايا الأمن القومي الأمريكي.

وقال جيفريز خلال مقابلة مع قناة ABC، إنه يجب على الولايات المتحدة دعم إسرائيل في مواجهة "حماس"، وبذل كل ما في وسعها لإعادة الرهائن المحتجزين في غزة.

وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن من الضروري "أخذ أولويات الأمن القومي للأمريكيين في أجزاء أخرى من العالم في الاعتبار".

وخلص جيفريز إلى أن "مشروع القانون الذي اقترحه الجمهوريون في مجلس النواب لا يفعل أيا من هذا".

وفي وقت سابق انتقدت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير مشروع القانون، وقالت إن إدارة الرئيس جو بايدن "تعارض بشدة هذه الحيلة".

وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون يوم السبت في رسالة إلى أعضاء الكونغرس إن المجلس سينظر الأسبوع المقبل ويصوت على مشروع قانون مساعدات بقيمة 17.6 مليار دولار لإسرائيل دون تقديم مساعدات جديدة لأوكرانيا.

ويقترح مشروع القانون، الذي سينظر فيه الكونغرس الأسبوع المقبل، تخصيص دعم إضافي لإسرائيل بمبلغ 17.6 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية حتى 30 سبتمبر 2024.