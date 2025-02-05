وزير الأوقاف يعقد الاجتماع التمهيدي لإطلاق منصة الوزارة الرقمية

عقد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، اجتماعا موسعا، اليوم لمراجعة التفاصيل الفنية والإدارية الخاصة بإطلاق منصة الأوقاف الرقمية.

واستعرض الحضور -خلال الاجتماع- منصة الأوقاف، وآليات تشغيل المنصة، والخدمات التي ستقدمها، بما يسهم في نشر الفكر الإسلامي الوسطي وتعزيز التواصل الفعال مع الجمهور، مؤكدين ضرورة أن تسهم هذه المنصة في نشر المحتوى الديني الموثوق.

وأكد وزير الأوقاف، أهمية المنصة في إطار التحول الرقمي، موضحًا أنها خطوة نوعية في تطوير خدمات الوزارة.

وأشار إلى أن المنصة ستتيح نشر محتوى ديني موثوق بلغات متعددة، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية في الرقمنة والتطوير التقني.

كما استعرض الاجتماع -أيضًا- الجوانب التقنية والتشغيلية لضمان سهولة الاستخدام وفاعلية الخدمات المقدمة للمستفيدين، مع تأكيد ضرورة الاستمرار في التطوير والتحديث المستمر للمنصة.

وفي ختام الاجتماع، وجه وزير الأوقاف بضرورة العمل على إطلاق المنصة في أقرب وقت ممكن، مع تأكيد تقديم دعم فني مستمر ومتابعة الأداء لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.