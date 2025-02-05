أظهرت مقاطع مصورة، معاناة شديدة يواجهها الفلسطينيين الذين يقيمون في خيام نازحين في غزة، جراء سوء الأحوال الجوية في القطاع.
وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بغرق وتطاير عدد من خيام النازحين في بعض المناطق، بينها مواصي خان يونس جنوبي القطاع، جراء اشتداد الرياح والأمطار.
وتتعرض الأراضي الفلسطينية بما في ذلك قطاع غزة، الليلة، إلى منخفض جوي هو الأشد منذ بدء موسم الشتاء الحالي، يتخلله سقوط أمطار غزيرة للأمطار، ورياح عاصفة تصل سرعتها إلى 100كم/ الساعة، بحسب الأرصاد الجوية الفلسطينية.
وتتواجد عشرات الآلاف من العائلات في الخيام وعلى ركام منازلها في القطاع المدمر بفعل العدوان الإسرائيلي.
وتوثق الإحصاءات الرسمية، تعرُّض 161 ألفًا و600 وحدة سكنية في قطاع غزة، للهدم الكلي بفعل العدوان الإسرائيلي، إلى جانب 82 ألفا أخرى أصبحت غير صالحة للسكن، و194 ألفًا تضررت بشكل جزئي بدرجات متفاوتة.