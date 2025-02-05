أظهرت مقاطع مصورة، معاناة شديدة يواجهها الفلسطينيين الذين يقيمون في خيام نازحين في غزة، جراء سوء الأحوال الجوية في القطاع.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بغرق وتطاير عدد من خيام النازحين في بعض المناطق، بينها مواصي خان يونس جنوبي القطاع، جراء اشتداد الرياح والأمطار.

أوضاع قاسية يعيشها النازحون داخل الخيام في قطاع غزة، مع اشتداد الرياح وتعمق المنخفض الجوي. pic.twitter.com/pjmwsG1351 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) February 5, 2025

معاناة الأهالي في خيام النزوح بمواصي خانيونس جنوب قطاع غزة مع اشتداد سرعة الرياح وسقوط الأمطار pic.twitter.com/X86u3IQIFa — القسطل الإخباري (@AlQastalps) February 5, 2025

خيام النازحين الان في خانيونس

هذه خيمة عائلتي pic.twitter.com/u3WOgDidf8 — حسام شبات (@HossamShabat) February 5, 2025

وتتعرض الأراضي الفلسطينية بما في ذلك قطاع غزة، الليلة، إلى منخفض جوي هو الأشد منذ بدء موسم الشتاء الحالي، يتخلله سقوط أمطار غزيرة للأمطار، ورياح عاصفة تصل سرعتها إلى 100كم/ الساعة، بحسب الأرصاد الجوية الفلسطينية.

وتتواجد عشرات الآلاف من العائلات في الخيام وعلى ركام منازلها في القطاع المدمر بفعل العدوان الإسرائيلي.

وتوثق الإحصاءات الرسمية، تعرُّض 161 ألفًا و600 وحدة سكنية في قطاع غزة، للهدم الكلي بفعل العدوان الإسرائيلي، إلى جانب 82 ألفا أخرى أصبحت غير صالحة للسكن، و194 ألفًا تضررت بشكل جزئي بدرجات متفاوتة.