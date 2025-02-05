الخارجية الفلسطينية ترحب بمواقف الدول التي رفضت التهجير والضم

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بمواقف الدول التي رفضت دعوات التهجير والضم، وحذرت من مخاطرها وتداعياتها الكارثية على ساحة الصراع ودول المنطقة والعالم، والتي أكدت تمسكها بحقوق الشعب الفلسطيني العادلة والمشروعة، وفي مقدمتها تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية تطبيقاً لمبدأ حل الدولتين.

وطالبت الوزارة، في بيان اليوم الأربعاء، الدول التي لم تُصدر موقفها من تلك الدعوات بأن تبادر إلى الإعلان عن مواقف رافضة للتهجير والضم؛ بما ينسجم مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

*الخارجية والمغتربين// ترحب بمواقف الدول التي رفضت التهجير والضم وتمسكت بحقوق شعبنا*



ترحب وزارة الخارجية والمغتربين بمواقف الدول التي رفضت دعوات التهجير والضم، وحذرت من مخاطرها وتداعياتها الكارثية على ساحة الصراع ودول المنطقة والعالم، والتي أكدت على تمسكها بحقوق الشعب الفلسطيني… — State of Palestine - MFA 🇵🇸🇵🇸 (@pmofa) February 5, 2025

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يريد أن تتولى الولايات المتحدة ملكية قطاع غزة وإعادة تطويره، بعد إعادة توطين الفلسطينيين في أماكن أخرى.

وأشار ترامب إلى أن «الولايات المتحدة ستسوي المباني المدمرة، وتحقق تنمية اقتصادية ستوفر أعدادا غير محدودة من الوظائف والمساكن للناس في المنطقة».

وجاءت هذه التصريحات بعد أن اقترح ترامب في وقت سابق أن يتم إعادة توطين الفلسطينيين النازحين في غزة بشكل «دائم» خارج هذه الأراضي المدمرة بفعل الحرب.