تحطيم نوافذ مطعم إسرائيلي في ميونخ وتحقيقات حول الدوافع

هاجم مجهولون خلال الليل مطعما إسرائيليا في مدينة ميونخ الألمانية وألحقوا أضرارا بنوافذه.

ولم تتضح خلفيات الحادث حتى الآن، فيما تولى جهاز أمن الدولة التحقيق، وهو الجهة المختصة بالجرائم ذات الدوافع السياسية المحتملة.

وأفادت الشرطة اليوم الجمعة، بأنه يجرى الآن التحقيق في جميع الاتجاهات، ولم تُسجل إصابات وفقا للبيانات الأولية، كما لم تعرف بعد قيمة الأضرار المادية.

وتلقت غرفة عمليات الشرطة اتصالا في حوالي الساعة 45ر12 بعد منتصف الليل يفيد بسماع دوي ثلاث فرقعات في حي ماكسفورشتات بالقرب من المطعم، بحسب متحدث باسم الشرطة. وبعد ذلك، تبين لدورية في الموقع أن نوافذ المطعم تعرضت للتلف في ثلاثة مواضع.

وقال المتحدث توبياس شينك: "اللافت في هذا الحادث هو الحساسية السياسية التي ينطوي عليها، فمالكو هذا المطعم يعتنقون الديانة اليهودية"، مضيفا أنه يجرى حاليا التحقق مما إذا كانت مواد ألعاب نارية قد تسببت في أصوات الفرقعات.

وتظهر صور لإحدى النوافذ المتضررة تغيرات لونية قد تشير إلى آثار دخان.