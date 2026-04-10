تايمز أوف إسرائيل تكشف حصيلة خسائر الحرب: مقتل 20 وإصابة 7000 ونزوح 5500 تضررت منازلهم

قالت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، إن إيران أطلقت خلال فترة القتال نحو 650 صاروخا باليستيا على إسرائيل.

وأضافت أن أكثر من نصف هذه الصواريخ كان يحمل رؤوسا حربية عنقودية تنثر قنابل صغيرة عشوائيا على مساحات واسعة، بحسب بيانات الجيش الإسرائيلي.

وأشار التقرير، إلى أن الهجمات الصاروخية الإيرانية أسفرت عن مقتل 20 مدنيا إسرائيليا وأجانب داخل إسرائيل، بالإضافة إلى مقتل أربعة فلسطينيين في الضفة الغربية، في حين أُصيب أكثر من 7000 شخص في إسرائيل، وفقا لبيانات وزارة الصحة.

وذكرت الصحيفة أن طهران أطلقت نحو 90 صاروخا في اليوم الأول، وفي اليوم الثاني حوالي 60 صاروخا، بينما شهد اليوم الثالث إطلاق حوالي 30 صاروخا، لتستقر المعدلات في الأسابيع التالية وحتى اليوم الأخير عند متوسط يتراوح بين 10 إلى 20 صاروخا يوميا.

ونوهت أن إيران ضربت 16 صاروخا على الأقل تحمل رؤوسا حربية تقليدية ومئات الكيلوغرامات من المتفجرات على مناطق مأهولة بالسكان في إسرائيل، وتسببت في أضرار جسيمة، كما وقع نحو 50 حادثة اصطدام لصواريخ عنقودية بمناطق مأهولة خلفت مئات المواقع المتأثرة.

ولفت التقرير إلى أن جميع ضحايا الهجمات البالغ عددهم 24 كانوا من المدنيين، ولم يكن أي منهم داخل ملاجئ مضادة للقنابل باستثناء اثنين، مشيرا إلى أن الذخائر العنقودية قتلت 10 أشخاص، بينما تسببت الصواريخ التقليدية في مقتل 14 آخرين، ونزوح أكثر من 5500 إسرائيلي بسبب تضرر منازلهم، بحسب قيادة الجبهة الداخلية.

وعلى صعيد الجانب الآخر، أشارت إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي أسقط أكثر من 18 ألف قنبلة على إيران خلال الحرب عبر أكثر من ألف موجة من الضربات.

ولفتت إلى تنفيذ ما يزيد عن 10800 ضربة منفصلة استهدفت أكثر من 4000 هدف، شملت أنظمة الدفاع الجوي، وقاذفات الصواريخ الباليستية، ومواقع إنتاج الأسلحة، والمنشآت النووية، ومقرات قيادة عسكرية.

وأضافت أن طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو نفذت نحو 8500 طلعة جوية إلى إيران، فيما أعلن الجيش الأمريكي وحده عن تنفيذ 13 ألف ضربة استهدفت مواقع عسكرية إيرانية خلال الحرب.