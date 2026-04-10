جيبوتي تشهد انتخابات رئاسية اليوم وسط توقعات بفوز الرئيس الحالي بولاية سادسة

يدلي الناخبون في دولة جيبوتي الصغيرة الواقعة في منطقة القرن الإفريقي بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، اليوم الجمعة، حيث من المتوقع فوز الرئيس إسماعيل عمر جيله، الذي يقود البلاد منذ فترة طويلة، بولاية سادسة في المنصب بعدما ألغى النواب الحدود العمرية الرئاسية العام الماضي.

ويحكم جيه (78 عاما) جيبوتي التي يقطنها نحو مليون نسمة، منذ أكثر من عقدين. وقد نال 99% من إجمالي الأصوات في الانتخابات التي جرت عام 2021.

ويواجه جيله منافسا واحدا، وهو محمد فرح سماتر، العضو السابق بالحزب الحاكم، في انتخابات يقول المحللون إنها تنطوي على قليل من المنافسة الحقيقية.

وعادة ما تقاطع جماعات المعارضة الانتخابات، بسبب القيود على الحريات السياسية. ويصف المنتقدون النظام بأنه خاضع لسيطرة محكمة بينما تشير السلطات إلى استقرار البلاد في منطقة مضطربة.

وتولى جيله رئاسة البلاد خلفا لعمه الرئيس السابق حسن جوليد أبتيدون، في عام 1999، وقام بتوسيع النظام الذي تقوده الأسرة والذي شكل سياسة البلاد على مدار عقود.

وتستضيف جيبوتي العديد من القواعد العسكرية الأجنبية، وبينها للولايات المتحدة والصين وفرنسا واليابان، ما يؤكد أهميتها الاستراتيجية على طول طريق الشحن العالمي الرئيسي الذي يربط البحر الأحمر وخليج عدن. وتشكل إيرادات هذه الترتيبات، إلى جانب خدمات الموانئ لإثيوبيا المجاورة، أساس الاقتصاد الدولة.