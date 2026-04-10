حزب الله يستهدف مستوطنات إسرائيلية بالصواريخ

أعلن حزب الله اللبناني، في ثلاثة بيانات منفصلة اليوم الجمعة، استهداف مستوطنات كريات شمونة والمطلة ومسكاف عام الإسرائيلية بالصواريخ، مؤكدا أن ذلك يأتي ردا على خرق إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار واعتداءاتها المتكررة على قرى الجنوب.

وأوضح الحزب أنه استهدف مستوطنة كريات شمونة عند الساعة 08:00 صباحا، كما استهدف مستوطنتي المطلة ومسكاف عام بصلية صاروخية عند الساعة 07:30 صباحا، ليعود ويستهدف مسكاف عام للمرة الثانية عند الساعة 08:00 صباحاً.

وشدد الحزب في بياناته على أن "هذا الرد سيستمر إلى أن يتوقف العدوان الإسرائيلي الأمريكي على بلدنا وشعبنا".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن حزب الله اللبناني أطلق مجددا قذائف باتجاه شمال إسرائيل صباح اليوم، وذكرت أن منزلا أُصيب وتضرر جراء صاروخ أطلقه الحزب.

ولم ترد تقارير أولية عن وقوع إصابات، فيما أعلن حزب الله مسئوليته عن الهجوم الصاروخي.

وكان "حزب الله" قد أعلن في وقت سابق اليوم عن سلسلة عمليات شملت استهداف مستوطنتي المطلة وشلومي، وتجمعات لجنود إسرائيليين في بلدتي الخيام ورشاف جنوبي لبنان، وفي ثكنة برانيت وموقع المرج، بالإضافة إلى استهداف مرابض مدفعية شمال مستوطنة جورن بالصواريخ والمسيرات.

ويقصف حزب الله أهدافا إسرائيلية في جنوب لبنان وداخل إسرائيل منذ الثاني من مارس الماضي بعد الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران في الثامن والعشرين من ذلك الشهر.

وترد إسرائيل بشن غارات جوية على الضاحية الجنوبية في بيروت وعددا من المناطق في جنوب شرق وشمال لبنان، تخللها توغل بري.