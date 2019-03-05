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مقتل شخص وإصابة اثنين إثر انهيار رافعة في منصة نفطية قبالة سواحل إيطاليا

(د ب أ)
نشر فى : الثلاثاء 5 مارس 2019 - 10:55 م | آخر تحديث : الثلاثاء 5 مارس 2019 - 10:55 م

لقي رجل حتفه وأصيب اثنان آخران عقب انهيار رافعة في منصة نفطية قبالة الساحل الشرقي لإيطاليا اليوم الثلاثاء.

وقالت شركة «إيني» الإيطالية للطاقة، التي تمتلك المنصة، في بيان إن الحادث وقع في البحر الأدرياتيكي على مسافة نحو 60 كيلومترًا من مدينة انكونا، مضيفة أنه وفقًا للمعلومات الأولية، فان الرافعة انهارت أثناء نقل بضائع من سفينة إمدادات.

وذكرت وكالة أنباء «أنسا» الإيطالية، أنه عندما سقطت الرافعة في البحر اصطدمت بالسفينة، مما أدى لإصابة شخصين، وليس هناك خطرًا على حياتهما.

وتم تحديد موقع الضحية، الذي يبلغ من العمر 63 عامًا، داخل كابينة الرافعة في قاع البحر، ولكن لم يتم انتشال جثته بعد.

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