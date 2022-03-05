• وزير الإسكان: 23 ألف مواطن سددوا مقدم جدية الحجز

• مي عبدالحميد: لن يتم مد فترة دفع مقدم جدية الحجز ورفع المستندات بعد 8 مارس

قال وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، إن نحو 23 ألف مواطن دفعوا مقدم جدية حجز الوحدات الجاهزة للتسليم الفوري للمواطنين متوسطي الدخل بمشروعات: (سكن مصر، ودار مصر، وجنة)، وإن ما يزد على 15 ألفا سجلوا بياناتهم ورفعوا المستندات المطلوبة على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وأضاف، في بيان اليوم السبت، أن "الإقبال الكبير من المواطنين على التسجيل بالموقع الإلكتروني يشير إلى احتمالية وجود زيادة كبيرة في أعداد المتقدمين خلال الفترة المقبلة وحتى موعد إغلاق باب التقديم في 8 مارس المقبل".

وقالت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مي عبدالحميد، إن الصندوق يدرس زيادة عدد الوحدات الموجودة بالمدن المطروحة ضمن الإعلان، بزيادة تتراوح ما بين 7 آلاف إلى 13 ألف وحدة سكنية؛ لتوفير الوحدات لأكبر عدد ممكن من المواطنين في ظل الطلبات الكثيرة المقدمة للصندوق.

وأضافت أن الصندوق يدرس خلال الفترة الحالية إضافة هذه الوحدات قبل مرحلة الحجز الإلكتروني، مشيرة إلى أنه في حالة زيادة عدد الوحدات إلى 20 ألف وحدة سكنية ضمن المشروعات الثلاثة، ستخصص أيام لحجز وحدات مشروع سكن مصر، وأيام أخرى لحجز وحدات مشروع دار مصر، وأيام مختلفة لحجز وحدات مشروع جنة؛ بهدف تقليل الضغط على الموقع الإلكتروني، وإتاحة فرص متساوية لمختلف المواطنين لاختيار وحدتهم السكنية بسهولة.

وأوضحت أن المواطنين الذين دفعوا مقدم جدية الحجز دون التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لن يستطيعوا حجز وحداتهم السكنية عند فتح باب الحجز، بالإضافة إلى أن المواطنين الذين سجلوا عبر الموقع الإلكتروني دون دفع مقدم جدية الحجز لن يستطيعوا أيضًا حجز وحداتهم السكنية لاحقًا، مؤكدة ضرورة دفع مقدم جدية الحجز، وإنشاء حساب عبر الموقع الإلكتروني، ورفع المستندات المطلوبة كي يتمكن المواطن من حجز وحدته السكنية بصورة صحيحة.

وأكدت أنه لن يتم مد فتح باب دفع مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية ورفع المستندات بعد 8 مارس الجاري، تمهيدًا لبدء المرحلة الثانية من الإعلان.

وذكرت أن الموقع الإلكتروني للصندوق نجح في التعامل مع الضغط الكبير من المواطنين للتسجيل عليه، كما تم تجهيزه بصورة أكبر للعمل بكفاءة عند فتح باب حجز الوحدات السكنية.

كما أشارت إلى إطلاق خدمتين جديدتين على الموقع الإلكتروني للصندوق الخاص بحجز الوحدات، الأولى حاسبة إلكترونية تمكن المواطن من احتساب القيم التقديرية لمبلغ التمويل العقاري وقيمة الأقساط الشهرية في ضوء سعر الوحدة السكنية والدخل الخاص بصاحب الطلب، وسِنه عند التمويل وذلك عبر الرابط https://nch.shmff.gov.eg/home/CalculateLoan، والثانية إتاحة مواقع الوحدات السكنية المطروحة بالمدن المختلفة في المشروعات المتنوعة (سكن مصر، ودار مصر، وجنة) online؛ وذلك لمساعدتهم في اختيار الوحدة السكنية على أرض الواقع.

كما أكدت أن القنوات الاتصالية التابعة للصندوق تؤدي دورا فعالا في توضيح جميع المعلومات والتفاصيل الخاصة بالطرح الجديد للمواطنين عن طريق طرح فيديوهات توضيحية، وتصميمات إنفوجراف توضح التفاصيل كافة، وهو ما لاقى إقبالًا كبيرًا من المواطنين، حيث تخطت عدد مشاهدات الفيديوهين التوضيحيين حاجز 119 ألف مشاهدة.

ونوهت بأن الصندوق طرح كراسات شروط الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري للمواطنين متوسطي الدخل بمشروعات (سكن مصر، ودار مصر، وجنة) عبر موقعه الإلكتروني الجديد الإلكتروني الجديد للصندوق على الرابط https://nch.shmff.gov.eg، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لتوفير وحدات سكنية لمختلف شرائح المواطنين بتيسيرات خاصة من البنك المركزي المصري، وفي ضوء مبادرتيه للتمويل العقاري لمتوسطي الدخل بفائدة 3% متناقصة لمدة حدها الأقصي 30 سنة، وفائدة 8% متناقصة لمدة حدها الأقصي 25 سنة.

وأكدت أنه يمكن للمواطنين الإطلاع على كراسات الشروط الخاصة بمشروعات (سكن مصر، ودار مصر، وجنة)، وكذا سداد كل من مقدم جدية حجز الوحدات السكنية (الخاص بكل مشروع)، ومصروفات التسجيل (التي تبلغ 500 جنيه)، بالإضافة إلى التسجيل والتقدم بطلب الحجز ورفع كل من الاستمارة والإقرار على الموقع الإلكتروني للصندوق على الرابط https://nch.shmff.gov.eg، حتى 8 مارس المقبل.

ونوه بأنه يتم اختيار المدينة وحجز الوحدة السكنية من الموقع الإلكتروني للصندوق خلال فترتين: الأولى يوم 15/3/2022 من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 12 منتصف الليل للعملاء السابق تقدمهم على الإعلان الأول للمشروعات الثلاثة ممن لم يقوموا بحجز وحدات سكنية ولم يستردوا مقدمات جدية الحجز، والثانية من الساعة 9 صباح يوم 16/3/2022 حتى الساعة 12 منتصف ليل يوم 24/3/2022 لجميع المتقدمين على الإعلان الثاني والمتقدمين سابقاً بالإعلان الأول.

وصرحت بأن الطرح الحالي يتضمن 7 آلاف وحدة سكنية متنوعة المساحة والسعر في عدد من المدن بمحافظات الجمهورية، حيث يتضمن مشروع جنة وحدات فى 5 مدن، هي: الشروق - القاهرة الجديدة - المنيا الجديدة - 6 أكتوبر - العبور، بمقدم جدية حجز يبلغ 80 ألف جنيه، وبمساحات تتراوح ما بين 100 م2 إلى 151 م2.

وأضافت أنه فيما يخص مشروع دار مصر، فيتم طرح وحدات سكنية في 7 مدن بمساحات تتراوح ما بين 100 م2 إلى 150 م2 ، بمقدم جدية حجز يبلغ 60 ألف جنيه، وذلك في مدن: الشروق - حدائق أكتوبر - بدر - السادات - 15 مايو - العاشر من رمضان - برج العرب الجديدة، أما بشأن مشروع سكن مصر، فطرحت وحدات سكنية بتسع مدن، هي: الشروق - القاهرة الجديدة - حدائق أكتوبر - المنيا الجديدة – بدر - أكتوبر الجديدة - العبور الجديدة - دمياط الجديدة - ناصر (غرب أسيوط)، ضمن المشروع بمساحات تتراوح ما بين 106 م2 إلى 133 م2، بمقدم جدية حجز يبلغ 40 ألف جنيه.

وأشارت إلى أنه يتضح من خلال متابعة أسعار الوحدات السكنية في الطرح الجديد التأثير الإيجابي لمبادرة التمويل العقاري الجديدة بفائدة 3% متناقصة لمدة أقصاها 30 عامًا على سعر المتر والقسط في الوحدات التي يتم طرحها من خلال الصندوق، وهو ما يساعد المواطنين المصريين بمختلف مستوياتهم على الحصول على وحدات سكنية ملائمة لهم.

ونوهت بأن المواطنين يمكنهم معرفة المزيد من التفاصيل من خلال الاطلاع على الفيديو الخاص بطريقة الحجز عبر الرابط https://www.youtube.com/watch?v=YNRJon0LdvE، وعبر متابعة الصفحة الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على موقع فيسبوك من خلال الرابط التالي (http://www.facebook.com/shmffeg)، والصفحة الرسمية على موقع يوتيوب من خلال الرابط التالي (https://www.youtube.com/shmffeg).

والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع تويتر عبر الرابط www.twitter.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع إنستجرام عبر الرابط www.instagram.com/shmffeg، وكذا الموقع الإلكتروني للصندوق (www.shmff.gov.eg).

أو من خلال الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق على أرقام: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي من الساعة 9 صباحا : 6 مساءً طوال أيام الأسبوع، عدا يومي الجمعة والسبت، أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن/ مديريات الإسكان.