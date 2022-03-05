أكد وزير النقل كامل الوزير أهمية التطورات في البنية التحتية والمتقدمة بقطاع النقل، والذي يعد أهم القطاعات الحيوية، حيث يرتبط بكافة القطاعات التنموية الأخرى بالدولة، مشيدا بمشاركة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تمويل مشروع تطوير خط سكك حديد أبوقير لتحويله لقطار كهربائي.

وأشار الوزير- خلال كلمته بمؤتمر إعلان استراتيجية التعاون القطرية الجديدة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مع مصر للفترة من (2022-2027)- إلى أهمية المراسم المقامة، اليوم السبت، على هامش المؤتمر لتوقيع مذكرة تفاهم مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية؛ لتطوير خط سكك حديد أبوقير لتحويله لقطار كهربائي بطاقة استيعاب كبرى، بتمويل قيمته 250 مليون يورو بمشاركة بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأسيوي لتنمية البنية التحتية، إضافة إلى 200 مليون يورو من الخزانة العامة ضمن خطة الدولة لتطوير منظومة النقل الحضرية.

وقال إن خطة الدولة لتطوير منظومة النقل الحضرية تتضمن تنفيذ مشروعات نقل صديقة للبيئة تتناسب مع التنمية المستدامة في أقاليم القاهرة الكبري؛ القاهرة والجيزة والقليوبية، إضافة إلى القطار الكهربائي الخفيف "المونوريل"، ومشروعات النقل النظيف بمحافظة الإسكندرية من خلال تطوير مشروع ترام الرمل، وخط أبوقير للقطاع الكهربائي السريع، فضلا عن خطوط القطار الكهربائي السريع الثلاثة "العين السخنة - العلمين"، "السادس من أكتوبر- الأقصر وأسوان"، "قنا الغردقة سفاجا" والتي تربط مصر جنوبها وشرقها وشمالها، بما يساهم في التنمية المستدامة.