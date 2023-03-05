تقدم الفرقة القومية بمدينة الإسماعيلية، العرض المسرحي «رضا» على مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية، أيام 9 - 10 - 11 من مارس الجاري، من تأليف أحمد الملواني وإخراج محمد جبر.

وفي هذا الصدد، يقول المخرج المسرحي محمد جبر، في تصريحات صحفية، إنه يؤمن دائما بوجود مواهب حقيقية في الأقاليم؛ لذلك تعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، لتقديم عرض مسرحي نابع من مدينة الإسماعيلية بمواهب من أبناء المحافظة.

وتابع في تصريحاته: «يوجد مواهب حقيقية خارج العاصمة، وأسعى للإضافة لهم والاستفادة أيضًا منهم»، موجهًا شكره لـ هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ومحمد جابر، مدير إدارة المسرح.

وعن تفاصيل العرض المسرحي وقصته، أوضح جبر، أنه أجرى رحلة بحثية واسعة في الإسماعيلية وتراثها، واكتشف عشقهم لكرة القدم؛ لذلك تقدم المسرحية قصة «رضا» أسطورة كرة القدم؛ مؤكدًا أن المسرحية تحوي العديد من الرسائل الإنسانية والملهمة في سياق درامي.

وذكر أن «رضا» موجود في شتى المجالات لا كرة القدم فقط، ذلك ما ستبرهنه المسرحية في أحداثها.

وقال إن المسرحية يشارك بها 35 ممثلا من مدينة الإسماعيلية، أعمارهم متفاوتة تبدأ من 16 عاما حتى 70 عاما، والعرض مجاني.

محمد جبر ممثل ومخرج مسرحي، له العديد من الأعمال المسرحية الشهيرة أبرزها 1980 وأنت طالع، والتي استمر عرضها 10 سنوات، وحصد عنها جائزة أفضل مخرج من المهرجان القومي للمسرح، تلك الجائزة التي حصدها مجددا جرّاء مسرحية «أنا مش مسؤول».