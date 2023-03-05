القصير: إنشاء مركز للتميز العلمى بمصر لإنتاج أفضل شتلات الفراولة والموالح بالتعاون مع جامعة فلوريدا

شارك السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في المؤتمر الإقليمي الأول للتوجهات القضائية الحديثة في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية في البيئتين التقليدية والرقمية والذي تنظمه وزارة العدل، بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وخلال كلمته، في الجلسة الوزارية الأولى في المؤتمر، أكد وزير الزراعة أن حماية حقوق الملكية الفكرية في قطاع الزراعة تتمثل في حماية الأصناف النباتية وحق المربي، وهى أداة لحماية الصنف النباتى الجديد المتميز الذى استغرق استنباطه جهدا وسنوات طويلة، بهدف تحقيق أرباح لصاحب هذا الفكر والجهد لتشجيع العلماء على البحث العلمى والتطوير المستمر، ومن جهة أخرى استفادة المزارع والمجتمع ككل من نتاج هذا التطوير، فضلا عن زيادة الاستثمارات الزراعية في مصر خاصة المرتبطة بإنتاج التقاوي واستنباط الأصناف النباتية الجديدة، بما ينعكس على تطوير صناعة وتنمية التقاوي في مصر، وتعزيز الأمن الغذائى من خلال توفير الأصناف عالية الجودة والانتاجية فى السوق المحلى وبأسعار مناسبة للمزارع الصغير فضلاً عن توفير مزيد من فرص العمل مع زيادة تبادل الاصناف النباتية المتميزة بين مصر والدول الاعضاء وكذلك زيادة حجم الصادرات الزراعية وعدد الأسوق التصديرية.

وذكر وزير الزراعة، في كلمته، عددا من الأمثلة العملية على تنفيذ حماية الأصناف النباتية حفاظاً على حق المربى، وفيما يتعلق بأصناف الفراولة؛ تم إنتاج أصناف الفراولة المحمية الخاصة بأحد الشركات العالمية فى مصر وإنشاء مركز إقليمى أدى إلى انخفاض سعر الشتلات من 25 جنيها إلى 7 جنيهات، ما ساعد على دعم المزارعين وانتشار زراعة هذه الأصناف، وتربع مصر على عرش التصدير في الفراولة المجمدة لعام 2019 حتى الآن، وقريباً في أسواق الطازج من خلال انفرادها بأصناف مميزة دون غيرها.

وأشار إلى إنشاء الشركة - بالتعاون مع جامعة فلوريدا- مشاتل مركزية في مصر للفراولة وستكون هذه المشاتل مركزا لإنتاج وتوزيع الشتلات وتوفير كل الأصناف للمزارع المصري.

وأضاف أنه للالتزام بقواعد تكويد المزارع المنزرعة بأصناف العنب المحمية بعد اعتمادها من قبل الشركة صاحبة الحق؛ وما ترتب على ذلك من زيادة صادرات العنب لتصل إلى حوالي 155 ألف طن في 2022 مقابل حوالى 140 ألف طن في 2021.

وقال إنه ضمن الأمثلة أيضا أصناف البرتقال واليوسفي، حيث حصلت أحد الشركات على 9 أصناف جديدة من برنامج تربية الموالح بجامعة فلوريدا منهم وهذا البرنامج كاملاً سيكون متاح لمصر، ذاكرا أنه من المقرر أن يتم قريبا إنشاء مركز للتميز العلمى فى مصر بالتعاون مع جامعة فلوريدا الأمريكية، لإنتاج أصناف متميزة من شتلات الفراولة فضلا عن الموالح.

وأضاف القصير أن مصر انضمت كعضو مراقب في الاتحاد الدولي لحماية الاصناف النباتية (يوبوف UPOV) في عام 1992 بهدف تقوية منظومة حماية الأصناف النباتية محلياً، لافتا إلى إصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 مشتملاً على ما يخص حماية الاصناف النباتية، كذلك تم إنشاء "مكتب حماية الأصناف النباتية" ككيان مستقل ذو صفة اعتبارية يتولى أعمال الحماية للأصناف النباتية وفق قواعد منظمة لكل ما يتعلق بخطوات طلبات الحماية مع الاستعانة بالمعاهد البحثية وبنك الجينات وغيرها، كما تم أيضا إصدار اللائحة التنفيذية للقانون لتنظيم العمل في إطار انفتاح الدولة المصرية وتشجيع عملية تبادل الأصناف وتطويرها.

وقال وزير الزراعة إنه وفي إطار رغبة الدولة المصرية الانضمام إلى الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية تم تأهيل البنية التشريعية حيث تم إصدار القانون رقم 144 لسنة 2019 وقبول مصر في عضوية الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية في عام 2019، ويتم العمل وفق آليات الاتحاد في حماية الأصناف النباتية المصرية.

وأشار القصير إلى زيادة عدد الطلبات المقدمة لحماية الاصناف النباتية إلى 50 طلبا عام 2022 بالمقارنة بـ34 طلب فى 2021، وكذلك ارتفع عدد شهادات حق المربي إلى حوالى 80 شهادة في 2022 مقابل 20 شهادة في 2021، قائلا إن الشركات العالمية قد وثقت فى الدولة المصرية واجرءات حماية الأصناف النباتية (450 مربيا أجنبيا من 17 دولة و80 شركة أجنبية بالإضافة إلى 368 مربيا مصريا).

وأوضح وزير الزراعة أن مواقع إجراء الاختبارات المصرية أصبحت عالمية ومعتمدة لكثير من ‏الدول الأعضاء باليوبوف.‏ بالإضافة إلى الاستفادة من الدعم الفني الذي يقدمه الاتحاد الدولي (يوبوف) إلى الدول الاعضاء والإطلاع على كل ما هو جديد في تكنولوجيا تسجيل وحماية الأصناف النباتية.

وجاءت الجلسة الوزارية الأولى في المؤتمر بحضور المستشار عمر مروان وزير العدل، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فضلا عن "سيلفي فوربان" نائب مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية.