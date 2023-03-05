القوات الروسية تقصف مركز قيادة فوج أزوف القومي في زابوريجيا

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أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية الليفتنانت جنرال، إيجور كوناشينكوف، اليوم الأحد، أن القوات الروسية قصفت مركز قيادة فوج أزوف القومي في منطقة زابوريجيا الأوكرانية قرب ماريفكا.

ووفقا لوكالة تاس الروسية للأنباء، قال كوناشينكوف إنه "تم قصف مركز القيادة لفوج أزوف القومي بالقرب من بلدة ماريفكا بمنطقة زابوريجيا".

وأضاف أن القوات المسلحة الأوكرانية خسرت أكثر من 30 جنديا في منطقة خيرسون على مدار اليوم نتيجة أضرار النيران التي أطلقتها القوات الروسية.

وقال إنه "تم القضاء على أكثر من 30 جنديا أوكرانيا، وتدمير 10 مركبات، ومدفع هاوتزر ذاتي الدفع من طراز جفوزديكا وكذلك مدفعي هاوتزر مستا-بي ودي30-، خلال يوم نتيجة لأضرار النيران التي تم اطلاقها باتجاه خيرسون".

كما قصفت القوات الروسية 83 وحدة مدفعية للقوات المسلحة الأوكرانية في مواقع إطلاق نار خلال اليوم الماضي.

وأضاف كوناشينكوف، أن وحدات من مجموعة القوات الجنوبية وضربات جوية ونيران مدفعية دمرت أكثر من 210 جنود للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة دونيتسك خلال اليوم الماضي.