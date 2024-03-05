استشهاد 3 أشخاص جراء غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

تعرضت بلدة حولا جنوبي لبنان، اليوم الثلاثاء، لغارة طالت مزارعين في أراضيهم نفذتها مقاتلات إسرائيلية حربية بصواريخ فائقة التدمير، حسبما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية.

وأضافت الوكالة أن المقاتلات الحربية الأسرائيلية نفذت عدوانا جويا بعد عصر اليوم مستهدفة منزلا مؤلفا من طابقين في بلدة حولا، وأطلقت باتجاهه صاروخين من نوع جو - أرض، مما أدى إلى تدميره بالكامل، ومقتل ثلاثة أشخاص هم صاحب المنزل وزوجته وابنهما.

وآثر المواطن اللبناني وعائلته البقاء في منزلهم في حولا، وهو مزارع ويملك قطيعا من الأبقار، وكان يحرث أراضي من تبقى من الأهالي بجراره الزراعي.

وسارعت فرق الدفاع المدني إلى مكان الغارة وعملت على انتشال جثامين الضحايا.

وبحسب مصدر أمني لبناني جاءت الغارة بعد وقت قصير من إعلان حزب الله اللبناني استهداف مقاتليه لموقع إسرائيلي في رويسات العلم قرب الحدود اللبنانية.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، حذر وزير الدفاع يوآف جالانت من أن التوتر المستمر مع مقاتلي حزب الله على الحدود مع لبنان يجعل الوضع أقرب إلى التصعيد العسكري.

وتشهد المناطق على جانبي الحدود بين إسرائيل ولبنان تبادلا لإطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وعناصر حزب الله منذ الثامن من أكتوبر الماضي، بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.