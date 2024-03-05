المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرتي اعتقال بحق ضابطين روسيين

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال، اليوم الثلاثاء، بحق ضابطين روسيين بارزين بتهمة ارتكاب جرائم حرب، من بينها جرائم ضد الإنسانية، في أوكرانيا.

وأعلنت المحكمة في لاهاي، أن الليفتنانت جنرال سيرجي كوبيلاش، والأدميرال فيكتور سوكولوف مطلوبان بسبب هجمات صاروخية موجهة ضد أهداف مدنية في أوكرانيا في الفترة بين أكتوبر 2022 وعلى الأقل مارس 2023.

وقالت المحكمة إن كوبيلاش (58 عاما)، وهو ضابط برتبة ليفتنانت جنرال، وقائد قوات الطيران بعيد المدى بالقوات الجوية الروسية، وسوكولوف (61 عاما)، وهو أدميرال في البحرية وكان قائدا لأسطول البحر الأسود الروسي في الفترة المذكورة.

وتردد أن الضابطين مسئولين عن هجمات صاروخية على محطتين للطاقة.

ووجهت للضابطين اتهامات أيضا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وقد تسببت الهجمات في ضرر بالغ للمواطنين.

يذكر أن روسيا لا تعترف بالمحكمة ولكن أوكرانيا تعترف بها، وهو ما سمح للمدعي العام بإجراء تحقيق.

وقد بدأ المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان تحقيقات سريعًا بعد بدء الحرب الروسية الأوكرانية قبل أكثر من عامين.