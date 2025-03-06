شهدت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل إخواتي، دفن محمد ممدوح تايسون "عابدين"، بعد وفاته في اليوم الأول من زواجه بروبي "أحلام".

وفي مشهد آخر نجد اتفاق جديد بين "فرحات - حاتم صلاح" وطلبة كلية الطب لبيع جثة عابدين بدلاً من ربيع، حيث فاوضهم على الجثة مقابل 5000 جنيه زيادة، بعد أن تعثرت عملية دفن ربيع بسبب عدم امتلاكهم تصريح دفن.

ونجحت روبي "أحلام" وشقيقاتها في سرقة محتويات مكتب محمد ممدوح تايسون "عابدين"، حيث ذهبا إلى مكتب الأسرة الذي يعمل فيه لسرقة محتويات المكتب لاستخراج تصريح دفن خاص بجثة "أحمد حاتم -ربيع" الذي يقبع داخل الثلاجة منذ أيام.

كما شهدت الحلقة تورط "هشام" في سرقة إحدى القطع الأثرية من المقر الذي يعمل فيه، بعد أن نجح زميله في العمل وضع القطعة داخل شنطته أثناء مغادرته للمكان الأثري.

وتدور أحداث مسلسل إخواتي في إطار اجتماعي حول أربع شقيقات يتعرض زوج إحداهن للقتل، وبسبب أمر ما يتم التحقيق في لغز مقتل الزوج ليتم الكشف عن العديد من المفاجآت الصادمة، وتتناول الأحداث الأحلام والرؤى التي يحلم بها بطلات المسلسل وتأثير الأعمال.

مسلسل إخواتي من بطولة كل من: نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، نبيل عيسى، على صبحي، إسلام حافظ، وغيرهم من الفنانين، وهو من إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف مهاب طارق.