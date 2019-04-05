حكومة كوريا الجنوبية تعلن عن «كارثة وطنية» بسبب حريق هائل

أعلنت حكومة كوريا الجنوبية عن حالة كارثة وطنية اليوم الجمعة، بسبب حريق هائل، اجتاح خمس مدن ومقاطعات على طول الساحل الشمالي الشرقي من البلاد، طبقا لما ذكرته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء .

جاء الإعلان بعد أن قال رئيس الوزراء، لي ناك-يون إنه أوصى الرئيس، مون جاي إن باتخاذ هذا الإجراء.

وقال مسؤول من وزارة الداخلية والسلامة إن "الحكومة ستتخذ قرارا أيضا حول ما إذا كان سيتم اعتبار المناطق المتضررة مناطق كوارثة خاصة بعد فحص حجم الأضرار".

ويتم الإعلان عن حالة كارثة وطنية، عندما يكون هناك حاجة ملحة لاتخاذ إجراءات طارئة لتقليص الخسائر والأضرار على الممتلكات حال حدوث كارثة كبرى.

كان رجل قد توفي ونزح كثيرون آخرون، بينما دُمرت غابات ومبان، بسبب الحريق الذي بدأ في جبل بمنطقة جوسيونج، على بعد 160 كيلومترا من سول، بينما تزايدت الاضرار لتصل إلى ما وصفته السلطات بأنه "مدى غير مسبوق".

وتشمل المناطق المتضررة مقاطعات جوسيونج وانجي وسوكتشو بالإضافة إلى مدينتي جانجنوينج ودونجهاي. وهي مؤهلة للحصول على أموال طارئة وموارد أخرى موجهة للحكومة المركزية.