قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك إن الحمامات الشمسية "غير مسموح بها" خلال فترة انتشار فيروس كورونا.

وأضاف أنه من غير المعقول أن بعض الناس لا يتبعون توجيهات الحكومة بالبقاء في منازلهم أثناء تفشي الفيروس.

وأكد الوزير الذى أعلن إصابته بكورونا الشهر الماضي، أن أقلية من الناس ما زالت غير ملتزمة بدعوات التباعد الاجتماعي.

يأتي ذلك بعد أن كشفت السلطات المحلية في المملكة المتحدة عن أن اعدادا من السكان تجمعوا في الحدائق وعلى الساحل الجنوبي للبلاد للاستمتاع بالطقس الدافئ يوم السبت.

وأشار هانكوك أن توجيات الحكومة "واضحة للغاية" و "مدعومة بالقانون".