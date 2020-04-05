نور تتمرد على أدوار «الفتاة الاستقراطية» وترتدي العباءة في «البرنس»

تواصل الفنانة اللبنانية نور تصوير دورها في مسلسل "البرنس"، أمام الفنان محمد رمضان، والمقرر عرضه في موسم رمضان المقبل.

وظهرت نور خلال الفيديو الدعائي وعدد من صورفي الكواليس وهي ترتدي حجابا وعباءة شعبية والتي توضح ملامح الشخصية التي تؤديها في المسلسل الذي تتمرد من خلاله على أدوار الفتاة الاستقراطية أو الأجنبية، وتؤدي دور فتاة شعبية، هي حبيبة بطل العمل الذي يجسده محمد رمضان.

مسلسل "البرنس" بطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، محمد مهران، أحمد داش، أنعام الجريتلى، وتأليف وإخراج محمد سامي.

يذكر أن نور شاركت في بطولة مسلسل "رحيم" رمضان قبل الماضي، بطولة الفنانين ياسر جلال، محمد رياض، طارق عبد العزيز، دنيا عبد العزيز، دينا، إيهاب فهمى، صبرى فواز، حسن حسنى، سامى مغاورى، سحر رامى، منى فاروق، وتونى ماهر، كريم سرور، وإسلام شوقى وياسمين غيث، ومن تأليف محمد إسماعيل أمين وإخراج محمد سلامة.