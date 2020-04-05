قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إن أعداد المواطنين الذين يركبون قطارات مترو الأنفاق والسكك الحديد في ازدياد، مشيرًا إلى أن عدد المواطنين الذين ركبوا المترو حتى السادسة مساء اليوم بلغ 900 ألف مواطن.

وأضاف «الوزير» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن الأفراد كانوا أكثر انضباطًا خلال الأسبوع الأول من تطبيق حظر التجوال، ذاكرًا أنهم أصبحوا أكثر اطمئنانًا الآن.

وناشد بزيادة التوعية من خلال وسائل الإعلام المختلفة بخطورة التجمعات؛ وخاصة في ظل أزمة فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، مطالبًا المواطنين باستخدام وسائل المواصلات حال الضرورة أو الذهاب إلى العمل.

وذكر وزير النقل أن هيئة المترو تحرص على توزيع الكمامات على المواطنين قدر الإمكان، قائلًا إن هناك التزامًا من السيدات في ارتداء الكمامة أو تغطية الأنف والفم باستخدام المناديل أكثر من الرجال.

وأشار إلى أن سيارات المترو لم يحدث بها تكدسًا، موضحًا أن نسبة الإشغال بلغت 25% في عربات السيدات، وزيادة في أعداد المواطنين بعربات الرجال وخاصة اتجاه حلوان إلى المرج، والخط الثاني من المنيب إلى شبرا الخيمة.

وتابع: «الناس محتاجة توعية عشان تعديها معانا بالستر، هناك بعض الوقوف داخل العربات لكن نتمنى ألا يقف أحد، لتحقيق مسافة متر ما بين المواطن والآخر».