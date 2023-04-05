محافظ بني سويف يتابع إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء بالشوارع والمنشآت الحكومية

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، المتابعة الميدانية المستمرة لتنفيذ قرارات وتوجيهات ترشيد استهلاك الكهرباء وإعداد تقارير يومية بما يتم اتخاذه من إجراءات، والتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية، والمديريات، ومسئولي شركات المرافق والكهرباء، باتخاذ كل التدابير والإجراءات للتنفيذ الفعلي لترشيد الاستهلاك دون التأثير على المستشفيات أو الجهات الحيوية التي تحتاج إلى الكهرباء، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين.

يأتي ذلك خلال مناقشته لتقارير أعدتها الإدارة العامة للمتابعة بديوان عام المحافظة؛ لتنفيذ توجيهات رئاسة مجلس الوزراء بشأن ترشيد الكهرباء بالشوارع والميادين والمنشآت الحكومية طوال ساعات العمل الرسمية، والالتزام بغلق الإنارة الداخلية والخارجية لها عقب انتهاء مواعيد العمل الرسمية، باستثناء الأماكن والمرافق الحيوية، وتخفيض إنارة الشوارع الرئيسية والميادين بنسبة 75٪، مع عدم التأثير على السلامة العامة للمواطنين، وترشيد إنارة الإعلانات المضاءة وفصلها في العاشرة مساء.

وتضمنت التقارير التي عرضها أشرف حماد، مدير الإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة، الإشارة إلى قيام فرق عمل من الإدارة بزيارة ميدانية بنطاق مركزي ومدينتي سمسطا وبني سويف، يومي 2 و3 أبربل الجاري، وذلك تحت إشراف قسم المتابعة الميدانية برئاسة أحمد إبراهيم، ومشاركة أعضاء لجان المتابعة الميدانية نصر أبو سيف، ومحمد ربيع، وطه سلامة، وهاني جرجس.

وأثناء المرور على عدد من الشوارع والميادين الرئيسية والمصالح الحكومية بمدينة سمسطا، تبين غلق الإضاءة عن جميع اللوحات واللافتات الإعلانية، وتخفيض إنارة الأعمدة بجميع شوارع المدينة باستثناء بعض لوحات بشارع المستشفى، وتخفيض إنارة الأعمدة بطريق بدهل، ومدخل سمسطا، وشارع المعهد الديني، فيما لم يتم تخفيض إنارة الأعمدة بشارع السوق، وميدان المديرية أحمد عرابي، ومركز شباب المدينة.

بجانب غلق إضاءة المصالح الحكومية بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية "منطقة سمسطا الفرعية لتحسين الأراضي، الإدارة الزراعية، الوحدة المحلية، هندسة الري، الإدارة البيطرية، البنك الزراعي، الإدارة الصحية، الجمعية الزراعية هندافا، إدارة التموين"، والاكتفاء بإضاءة غرفة الأمن فقط، وغلق الإضاءة بالعيادة الشاملة للتأمين الصحي بشارع محمود سليمان.

في حين لم يتم غلق الإضاءة بمبنى هندسة كهرباء سمسطا، ومحطة رفع صرف صحي الفرعية بشارع المستشفى، وغلق الإضاءة بمباني بعض المدارس "الشهيد حسام حسن عبدالحميد الفنية بنات، معهد سمسطا الابتدائي، سمسطا الإعدادية، سمسطا بنين 2 الابتدائية، ومعهد فتيات سمسطا"، كما تم غلق إضاءة المساجد بشكل كامل بعد الانتهاء من آداء الشعائر.

وفي مركز ومدينة بني سويف، تم غلق الإضاءة عن جميع اللوحات واللافتات الإعلانية، وتخفيض إنارة الأعمدة بمناطق وشوارع "العبور بورسعيد أمام الجامعة، عبدالسلام عارف، طريق السادات، المدخل البحري لمدينة بني سويف"، وغلق إنارة الأعمدة بالجزيرة الوسطى والاكتفاء بإنارة الأعمدة الجانبية، وتخفيض إنارة الأعمدة بطريق الكورنيش، ومدخل بني هارون بطريق الصحارة، وشارع صفية زغلول بمنطقة مديرية الصحة.

كما لم يتم تخفيض إنارة الأعمدة على كوبري ميدان حارث، وميدان المديرية، وشارع أحمد عرابي، وحسن عابدين بني سويف الجديدة، وطريق محيي الدين - تزمنت الشرقية.

كما تم غلق الإضاءة بمباني مديريات الخدمات "الزراعة، الطرق والنقل، هيئة الطرق والكباري، الري، التربية والتعليم، الشباب والرياضة، التنظيم والإدارة، الصحة، الإسكان، المنطقة الأزهرية، التضامن الاجتماعي، المجلس الشعبي المحلي، المديرية المالية، التموين، المساحة"، والاكتفاء بإضاءة غرفة الأمن والفناء، وغلق الإضاءة بعيادة الشاملة للتأمين الصحي بصلاح سالم، وغلق إضاءة المساجد بشكل كامل بعد الانتهاء من آداء الشعائر، بينما لم يتم غلق الإضاءة بمبنى مديرية الطب البيطري، وإنارة الكشافات الخارجية على سور مبنى مركز تدريب بني سويف للتشييد والبناء بشارع بورسعيد، وإنارة كل طوابق المدرسة الثانوية الميكانيكية.