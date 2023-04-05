استقرار مؤشرات البورصة اليوم

استقرت البورصة المصرية اليوم الأربعاء، دون تغيير ملحوظ، لكنها مالت قليلا نحو اللون الأخضر، إذ تحرك المؤشر الرئيسي إي جي إكس 30 بنسبة 0.12%، ورغم أنها غير مؤثرة، إلا أنها صعدت به إلى أعلى مستوى17 ألف نقطة مجددا، حيث وصل إلى مستوى 17019.25 نقطة.

ولا تختلف جلسة اليوم عن أمس كثيرا، إذ شهد المؤشر الرئيسي استقرارا نسبيا، لكن بهبوط نسبته 0.3% تقريبا.

وقال أحد بنوك الاستثمار: "يتداول المؤشر بالقرب أو حول مستوى المقاومة 17000 نقطة للجلسه الثانية مع تسجيل أحجام تداول كبيرة.. نُبقي على رؤيتنا الفنية بأن احتمالية تسجيل مزيد من الصعود ماتزال قائمة، حيث نستهدف مستوى 17360 نقطة، ثم مستوى المقاومة الرئيسي 17760 نقطة".

وأضاف أنه يقف مستوى الدعم الأول عند 16700 نقطة، ويليه مستوى 15900 نقطة.