انطلاق مسيرات يوم القدس العالمي في إيران تحت شعار من طوفان الأقصى إلى طوفان الأحرار

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انطلقت اليوم الجمعة مسيرات "يوم القدس العالمي"، في جميع المحافظات الإيرانية، وشعارها لهذا العام "يوم القدس من طوفان الأقصى إلى طوفان الأحرار".

وأفادت وكالة تسنيم الدولية الإيرانية للأنباء، بأن المتحدث في هذه المراسم في طهران هو اللواء حسين سلامي، القائد العام للحرس الثوري الإيراني.

وأضافت الوكالة أنه بالتزامن مع المسيرات أقيمت في طهران مراسم تشييع جثامين "شهداء العدوان الكيان الصهيوني الإرهابي على قنصلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دمشق".

وتأتي مسيرات يوم القدس العام الجاري بعد عملية طوفان الأقصي التي شنتها حركة حماس على بلدات جنوب إسرائيل في السابع من شهر أكتوبر الماضي.

وردت إسرائيل على الهجوم بهجمات جوية وبرية تسببت في استشهاد وإصابة أكثر 100 ألف شخص ودمار هائل للبنية التحتية والمباني.

كان مؤسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الراحل الإمام الخميني أطلق على الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك، "يوم القدس"، تضامنا مع الشعب الفلسطيني.