الحرس الثوري الإيراني: مضيق هرمز لن يعود أبدا إلى وضعه السابق

وكالات
نشر في: الأحد 5 أبريل 2026 - 11:35 م | آخر تحديث: الأحد 5 أبريل 2026 - 11:35 م

شددت قيادة القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني، على أن مضيق هرمز لن يعود إلى وضعه السابق، خاصة بالنسبة للولايات المتحدة وإسرائيل.

وقالت قيادة القوات البحرية في بيان نشرته على صفحتها عبر منصة "إكس"، إن القوات البحرية تعمل على استكمال الاستعدادات العملياتية لتنفيذ الخطة التي أقرّها المسئولون في إيران، بهدف إرساء ما وصفته بنظام جديد في الخليج العربي، بحسب وكالة سبوتنيك.

وفي وقت سابق، صرح سيد مهدي طباطبايي نائب رئيس مكتب الرئيس الإيراني لشئون الاتصالات والإعلام، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أشعل حربا شاملة في المنطقة بجنون، ولا يزال يتباهى بها.

وأضاف عبر حسابه على منصة "إكس" اليوم الأحد، أن ترامب لجأ إلى الشتائم والهراء بدافع اليأس والغضب الشديدين، على حد تعبيره.

وأكد أن فتح مضيق هرمز بشكل كامل مرتبط بتعويض جميع الأضرار الناجمة عن الحرب المفروضة، مشيرًا إلى أن ذلك سيتم وفق نظام قانوني جديد يعتمد جزئيًا على عائدات رسوم العبور.

