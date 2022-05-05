إخماد 5 حرائق دون إصابات بالجيزة خلال 24 ساعة

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نجحت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، خلال 24 ساعة المنقضية، في إخماد 5 حرائق شقق سكنية، وحظيرة مواشي بنطاق المحافظة، دون وقوع إصابات.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية امن الجيزة بلاغات منفصلة، تفيد نشوب 5 حرائق داخل شقق سكنية، بمنطقة الوراق، ومنطقة المنيب، ومنطقة اللبيني التابعة للمريوطية، ومنطقة حدائق أكتوبر، وحظيرة مواشي بأول طريق كرداسة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء لمحل كل حريق، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها الى المجاورات وسيطرت القوات على الحريق دون وقوع إصابات.

تحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيقات.