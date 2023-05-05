تركي آل الشيخ يكشف سبب غياب وائل جسار عن حفل «روائع الموجي»

أعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية تعرض الفنان وائل جسار لوعكة صحية حالت دون اشتراكه في الحفل الذي أقيم مساء أمس الخميس بالرياض، احتفاءا بروائع الملحن الراحل محمد الموجي، تحت عنوان " روائع الموجي"، وكتب عبر حسابه بموقع تويتر:

خالص تمنياتي للفنان وائل جسار بالسلامة اثر الوعكة الصحية التي حصلت له قبل الحفل مباشرة وان شاء الله نتطمن عليه.

جدير بالذكر أنه أقيم حفل الموجي، بقيادة الأوركسترا المايسترو وليد فايد، على مسرح أبو بكر سالم في منطقة بوليفارد رياض سيتي، بمشاركة عدد كبير من المطربين المصريين والعرب، المقامة حالياً ضمن "تقويم الرياض"، وفي مقدمتهم أنغام وشيرين عبد الوهاب ومي فاروق وصابر الرباعي وعبادي الحوهر، وزينة عماد وماجد المهندس.

حضر الحفل عدد من صناع الموسيقى والشخصيات العامة والفنانين من بينهم محمد فؤاد، تامر عاشور، حميدى الشاعرى، وليد سعد، خالد تاج الدين، وحسن الشافعى، بالاضافة إلي عائلة وأبناء الراحل محمد الموجى.