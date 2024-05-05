ارتفاع عدد قتلى الفيضانات في كينيا إلى 228 شخصا

أعلنت السلطات الكينية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد قتلى الفيضانات الأخيرة في كينيا إلى 228 شخصا.

وقال المتحدث باسم الحكومة الكينية، إسحاق موارا، إن تسعة أشخاص لقوا حتفهم منذ أمس السبت، وتضرر ما مجموعه 223 ألفا و198 شخصا، تم إجلاء 163 ألف شخص منهم حتى الآن.

وأضاف موارا أن العاصمة الكينية نيروبي كانت الأكثر تضررا جراء الفيضانات.

وأعلنت الحكومة الكينية، أمس السبت، عن خطط لاتباع "نهج شامل" للتخفيف من آثار الفيضانات وسط تحذيرات من أن الإعصار "هدايا" قد يضرب المناطق الساحلية في البلاد.

ومع ذلك، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية التنزانية انتهاء التهديد الناجم عن العاصفة الاستوائية بعد أن وصلت إلى جزيرة قريبة في وقت متأخر أمس السبت، قبل أن تهدأ.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان، "فقد الإعصار قوته واتجاهه بعد أن ضرب جزيرة "مافيا" أمس. وقد هدأ الآن ولم يعد يشكل تهديدا لتنزانيا".

ووضعت تنزانيا وكينيا المجاورة في حالة تأهب قصوى أمس السبت مع اقتراب الإعصار من الساحل، مما أدى إلى هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح شديدة.

ومن المتوقع أن تشهد كلا البلدين طقسا سيئا في الأيام المقبلة.

وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، تسببت الأمطار الغزيرة والفيضانات منذ مارس الماضي في إحداث دمار في كينيا وتنزانيا وبوروندي والصومال ورواندا وأجزاء أخرى من شرق أفريقيا.



