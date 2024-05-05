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رونالدو يغازل جماهير النصر

محمد ثابت
نشر في: الأحد 5 مايو 2024 - 2:59 ص | آخر تحديث: الأحد 5 مايو 2024 - 2:59 ص

بعث البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر، رسالة إلى جماهير العالمي، بعد تسجيله ثلاثية «هاتريك» خلال الفوز على الوحدة بسداسية دون رد، على ملعب الأول بارك، ضمن منافسات الجولة ال30 من الدوري السعودي للمحترفين.

نشر رونالدو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، صورا من المباراة، وعلق عليها قائلا: "شعور رائع، شكرا للفريق والمشجعين".

ونجح رونالدو في تسجيل ثلاثيته السادسة مع النصر، وال66 على مدار مسيرته الكروية.

ووصل رونالدو إلى الهدف رقم 32، مبتعدا بصدارة هدافي الدوري السعودي، هذا الموسم.

جدير بالذكر أن النصر بعد الفوز على الوحدة، رفع رصيده إلى 74 نقطة، في المركز الثاني بفارق 9 نقاط عن الهلال المتصدر، الذي لعب مباراة أقل.


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