الداخلية توضح حقيقة مزاعم طالب بشأن تجاوزات أمنية بمطار القاهرة

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله عبر أحد الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن ادعاء طالب بوجود تجاوزات من قِبل قوات التأمين في الارتكاز الأمني بمدخل ميناء القاهرة الجوي.

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي، أنه عقب الفحص تم تحديد هوية القائم على النشر، وتبين أنه طالب مُقيم بدائرة مركز شرطة دمياط، وبسؤاله أقر بأنه بتاريخ 31 مارس الماضي، وأثناء وجوده بسيارته الخاصة في مطار القاهرة لاستقبال شقيقه العائد من الخارج، تم تحرير مخالفتين بحقه بسبب "الانتظار الخاطئ" و"وجود زجاج خلفي ملون"، وقدم إيصالين يفيدان بذلك.

وأضاف البيان أنه بفحص السيارة، تبيّن عدم إزالة الزجاج الخلفي الملون "الفامية"، فضلًا عن وجود ملصقات على الزجاج، بالإضافة إلى ملاحظات على اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارة.

وأكدت الوزارة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الطالب بسبب ادعائه الكاذب، فضلًا عن اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة تجاه السيارة المخالفة.