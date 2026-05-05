بريطانيا: فرض عقوبات على أفراد وكيانات بتهمة تجنيد مهاجرين للقتال بجانب روسيا

أعلنت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات على 35 من الأفراد والكيانات التي قالت إنهم ضالعون في تجنيد مهاجرين للقتال إلى ‌جانب روسيا ضد أوكرانيا وإنتاج طائرات بدون طيار لاستخدامها في الصراع.

وأعلنت وزارة الخارجية البريطانية، عن 17 اسما بموجب نظام العقوبات العالمي الخاص بها بشأن الهجرة غير النظامية، والمتعلقة بما وصفته بشبكات الاتجار التي تسهل سفر الأشخاص ⁠لإرسالهم "إلى الجبهة باعتبارهم وقود للمدافع"، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وقالت الوزارة البريطانية، إن العقوبات تتعلق بالاتجار بالبشر من دول تشمل العراق والصومال وسوريا واليمن ونقلهم للقتال في أوكرانيا، وكذلك للسفر إلى بولندا وفنلندا بهدف إحداث زعزعة للاستقرار.

وأضافت بريطانيا أيضا 18 تصنيفا بموجب نظام العقوبات المفروضة على روسيا، ويتعلق عدد منها ببرنامج "أبوجا ستارت"، الذي وصفته وزارة الخارجية البريطانية بأنها "مخطط توظيف روسي ‌يوظف ⁠أفرادا من خارج روسيا، وعادة ما يكونون من خلفيات غير مستقرة اقتصاديا".

وأكدت الوزارة، أن المجندين، ومعظمهم من الكاميرون، يعملون في مصنع لإنتاج الطائرات بدون طيار يبعد 800 كيلومتر إلى الشرق ⁠من موسكو في منطقة تتارستان الروسية.

وذكر ستيفن دوتي، وزير الدولة لشئون أوروبا وأمريكا الشمالية في بيان: "استغلال الأشخاص المستضعفين لدعم حرب ⁠روسيا الفاشلة وغير القانونية في أوكرانيا ممارسة همجية".

وأضاف، أن العقوبات من شأنها "تعطيل عمليات أولئك الذين يتاجرون بالمهاجرين ⁠على أنهم وقود للمدافع ويزودون مصانع الطائرات بدون طيار التابعة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالمكونات غير القانونية"، بحسب قوله.