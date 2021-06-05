بن زايد والمنفي يبحثان في أبوظبي تطورات العملية السياسية في ليبيا

أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم السبت، موقف دولة الإمارات الثابت تجاه دعم ليبيا وتحقيق تطلعات شعبها نحو الاستقرار والتنمية والوحدة.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات ( وام ) أن ذلك جاء خلال استقبال بن زايد اليوم محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا، الذي يقوم بزيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد بن زايد استعداد دولة الإمارات العربية المتحدة لتقديم جميع أوجه الدعم والتعاون للتغلب على التحديات القائمة، ومواصلة العمل مع الأطراف الإقليمية والدولية من أجل تعزيز أركان السلام والاستقرار وفق ما يتطلع إليه الشعب الليبي الشقيق.

وتناولت المباحثات العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات إضافة إلى تطورات العملية السياسية في ليبيا والجهود المبذولة لدفعها إلى الأمام، فضلا عن عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك.

وأعرب المنفي، رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا، عن شكره لولي عهد أبوظبي لمواقف دولة الإمارات الإيجابية في دعم ليبيا وشعبها، ومساندتها لها في المحافل الدولية.

وأكد عمق العلاقات بين الإمارات وليبيا والتطلع نحو مزيد من التعزيز والتطوير لهذه العلاقات خلال الفترة المقبلة لما فيه مصلحة البلدين وشعبيهما.