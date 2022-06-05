ماني يعلق على أزمة تصريحاته ضد إدارة ليفربول

أعترف ساديو ماني، نجم ليفربول، باحترامه الشديد لإدارة الريدز، عقب أزمة تصريحاته مؤخرًا، مؤكدًا أنها كانت من قبيل المزحة والدعابة.

وكان ماني قد أثار أزمة كبيرة بتصريحاته في مباراة منتخب بلاده أمام بنين ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، والتي قال فيها: "60 إلى 70% من الجمهور السنغالي يريدون مني أن أغادر ليفربول..سأفعل ما يريدون".

ونقلت صحيفة «ليفربول ايكو» إيضاحه لتلك التصريحات، قائلًا:" لقد كان حديثة مجرد مزحة مع القليل من الدعابة، ولكنه انتشر في كل مكان، أعتقد أننا سنتوقف عند هذا الحد".

وأضاف:" أحترم نادي ليفربول كثيرًا، ولقد دعمني الجمهور من اليوم الأول، وبخصوص مستقبلي..سنرى ما سيحدث".

ينتهي تعاقد ماني مع ليفربول بحلول 30 يونيو 2023، وارتبط النجم السنغالي مؤخرًا بالرحيل لصفوف بايرن ميونخ الألماني وسط اهتمام من كلا الجانبين، لكن «ليفربول ايكو» تؤكد على أن الريدز لن يقبل بأقل من 40 مليون جنيه إسترليني مقابل التفريط في أسد التيرانجا.