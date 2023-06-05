وزير الخارجية المجري: سوف نعدل الاتفاق النووي مع روسيا هذا الأسبوع

قال وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، إن المجر وروسيا سوف تضعان الصيغة النهائية لتعديل عقدهما لتوسيع محطة باكس النووية هذا الأسبوع.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سيارتو قال في منشور على تطبيق فيسبوك بعد لقاء اليسكي ليكاشيف المدير التنفيذي لشركة روساتوم كورب اليوم الاثنين إن التعديلات، التي سوف يوقع عليها وزير المالية الروسية هذا الأسبوع بعد تصديق المجر، سوف تفتح الطريق أمام تسريع توسيع المحطة النووية. ولم يوضح أي من الجانبين ما هي هذه التعديلات.

وكان الاتحاد الأوروبي قد وافق على تعديل العقد الشهر الماضي، الذي قال سيارتو إنه سوف يتيح عمل مجمعين نوويين جديدين مطلع عام 2030.