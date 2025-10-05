- هناك الكثير من القوانين المعلقة بحاجة إلى تصويت للمضي قدما في عملية البناء والازدهار

قال الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الأحد، إن الانتخابات البرلمانية في سوريا تتناسب مع "الظرف الذي تمر به" البلاد خلال المرحلة الانتقالية، مشدداً على أن مهمة بناء البلاد "مسئولية جماعية".

وأضاف الشرع، في كلمة خلال تفقده سير العملية الانتخابية لأعضاء مجلس الشعب الجديد في مركز المكتبة الوطنية لدائرة دمشق الانتخابية، أنه "خلال بضعة أشهر قليلة استطاعت سوريا أن تدخل في عملية انتخابية تتناسب مع الظرف الذي تمر به"، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السورية "سانا".

وتابع الشرع: "هذه اللحظة التاريخية بين السوريين مهمة جداً في وقتنا الحاضر وعلى جميع السوريين بناء وطنهم من جديد".

وأشار إلى أن "هناك الكثير من القوانين المعلقة بحاجة إلى تصويت للمضي قدماً في عملية البناء والازدهار"، مضيفاً: "عجلة القوانين ستدور بشكل سريع مع استمرار المراقبة على الحكومة لضمان الشفافية والمساءلة".

وأكد الرئيس السوري على أن "بناء سوريا مهمة جماعية ويجب على جميع السوريين أن يساهموا فيها".

وفي وقت سابق اليوم، انطلقت أول انتخابات برلمانية في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، حيث اجتمع أعضاء الهيئات الانتخابية للتصويت لاختيار نواب مجلس الشعب، الذي سيجمع في تركيبته أعضاء منتخبين وآخرين يعينهم رئيس الجمهورية، في برلمان مدته 30 شهراً قابلة للتمديد.

وتأتي العملية الانتخابية وفق آلية جديدة مؤقتة، حددها المرسوم الرئاسي رقم (66) لعام 2025 الصادر عن الشرع، والذي نص على تشكيل اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب من 10 أعضاء إضافة إلى رئيسها محمد طه الأحمد، لتتولى الإشراف على كامل العملية الانتخابية.

ونص المرسوم الرئاسي على توزيع أعضاء المجلس وفق الكثافة السكانية في المحافظات، وبحسب فئتي الأعيان والمثقفين، مع تعيين ثلث الأعضاء من قبل رئيس الجمهورية وانتخاب الثلثين وفق لجان انتخابية توزعت مقاعدهم على المحافظات، وفق "سانا".